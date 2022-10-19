В Киеве снова раздаются взрывы
Киев, 19 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В столице киевского режима вновь слышны взрывы. Об этом 19 октября сообщает издание «Страна».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
«Киев, работает ПВО! Всем оставаться в укрытии. Отбоя тревоги не было. Ждём», — написал в телеграм-канале депутат законодательного органа режима Зеленского Алексей Гончаренко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 октября очевидцы в соцсетях сообщили о взрывах в Киевской, Винницкой и Полтавской областях на территории б. УССР.
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Также 19 октября в Киеве была объявлена воздушная тревога.
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