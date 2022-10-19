Салехард, 19 октября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. План северного досрочного завоза 2022 года на Ямале выполнен на 100%. Поставка нефтепродуктов, угля и дров осуществлялась на основании плановой потребности в топливно-энергетических ресурсах для предприятий коммунального и агропромышленного комплекса, социальной сферы, предприятий жизнеобеспечения Ямала, которые расположены в районах с ограниченными сроками завоза грузов. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Mil.ru Северный завоз

Завоз производился в 31 населённый пункт в семи районах округа. Начало доставки стартует с мая и проходит в несколько этапов, по мере освобождения реки Обь и ее притоков от льда.

Отмечается, что в рамках завоза 2022 года было доставлено 68,6 тыс. тонн нефтепродуктов, 16,1 тыс. тонн угля и 1,1 тыс. кубометров дров.

«В целом, процесс поставки топливно-энергетических ресурсов в навигацию 2022 года прошел без сбоев, несмотря на низкие уровни воды в реках Обь-Иртышского бассейна. Основной объем продукции был доставлен в более ранние сроки — май, июнь, июль, этому способствовали готовность получателей к приемке нефтепродуктов в ряде населённых пунктов в ранние сроки и в больших объёмах, и привлечение генеральным перевозчиком АО «Омтранснефтепродукт» большего количества флота для перевозок нефтепродуктов», — сказал Владимир Жадовский, генеральный директор АО «Ямалгосснаб».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Чукотка поддержала предложение по федеральному финансированию северного завоза. В конце октября правительство России рассмотрит законопроект «О северном завозе». Критически важный документ для 25 субъектов страны был разработан Минвостокразвития России по поручению президентаВладимира Путина. Принятие законопроекта позволит повысить качество жизни более 3 млн человек.

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