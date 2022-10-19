Кишинёв, , 15:59 — REGNUM Системы противовоздушной обороны (ПВО) состоящие на вооружении Молдавии, могут только фиксировать нарушение границы, но не могут поражать воздушные цели, но заменить их рабочими системами не так просто. Об этом заявил на телеканале Pro TV министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

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«Это колоссальные расходы для Молдавии, которые страна не может позволить себе за короткий срок, — сказал глава минобороны. — Речь иёт о миллиардах евро».

Он добавил, что и при наличии нужных средств систему ПВО нельзя купить сразу у производителя. Сначала необходимо сделать заказ, а потом ждать несколько лет.

«Производство комплексной системы с оборудованием радиолокации, ПВО, займёт минимум 3-7 лет», — отметил Носатый.

На вопрос журналиста, является покупка ПВО приоритетной задачей, министр ответил, что приоритет — это безопасность жителей республики.

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