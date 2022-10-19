Минск, 20 октября, 2022, 00:15 — ИА Регнум. При том, что киевский режим не отличается продуманностью своих действий, последствия открытия ещё одного фронта там всё-таки осознают. У Владимира Зеленского нет резервов для проведения военных операций против Белоруссии. Поэтому даже если какие-то частные провокации по вине киевской стороны на границе и возникают, они не являются частью стратегического сценария, направленного на втягивание Белоруссии в войну. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 октября высказал философ Сергей Иванников.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Сергей Иванников «Само упоминание о приграничных инцидентах призвано скрыть реальную причину происходящих в Белоруссии событий, а именно появление там значительного контингента российской армии. Теперь эта армия смотрит на Киев, который стал значительно ближе для России, чем если бы российская армия двигалась к нему со стороны Донбасса, Харькова или новых южных областей РФ. И Киев должен на это реагировать. На севере [территории б. УССР] киевское командование должно держать части прикрытия. В ином случае эти части могли бы оказаться на юге или на донбасском фронте. Теперь бандеровцам необходимо выводить отдельные подразделения с фронтов для защиты столицы».

Философ сомневается, что на белорусской границе в ближайшее время начнутся активные военные действия. «Пока достаточно того, что вооружённые формирования Зеленского вынуждены удерживать силы рядом с Киевом. Локальная цель переброски российских войск уже достигнута. Но если киевское руководство на каком-то этапе военных действий «расслабится» и решит, что угроза с севера является мнимой, а войска под Киевом не нужны, то возникновение северного фронта с последующим его продвижением в городские кварталы Киева вполне вероятно», — считает Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября заявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности. Причиной принятия этого решения стало резкое осложнение ситуации на границах страны.