Мелитополь, , 15:57 — REGNUM Киевские войска осознают, что Россия неминуемо освободит город Запорожье, поэтому попытаются прикрыться мирным населением. Об этом сообщил 19 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, ВСУ приступили к реализации стратегии «слоёного пирога». В одном здании оставляют мирных жителей, в другом — своих боевиков и иностранных наёмников. Это не даёт российскими войскам, которых затем обвинят в гибели мирных граждан, бить по позициям ВСУ.

«Киевский режим готовит городу судьбу Мариуполя, чтобы он понёс как можно больше разрушений», — сказал Рогов РИА Новости.

Он добавил, что приоритет в центральных городских больницах отдаётся военным, особенно наёмникам. Киевский режим намерен развернуть госпитали на базе двух роддомов.

Как сообщало ИА REGNUM, город Запорожье остаётся под контролем Киева. Более 70% Запорожской области освобождено российскими войсками.

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