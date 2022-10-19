Москва, , 15:55 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о наказании за злостное нарушение законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

Аналогичные изменения вносятся в КоАП. Для иноагентов за нарушение российского законодательства предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 1 млн рублей.

При этом поправками расширяется состав категорий лиц, на которых будет распространяться ответственность: на юридическое лицо — иностранного агента, общественное объединение, функционирующее без приобретения прав юридического лица, иное объединение лиц, а также на физическое лицо — иностранного агента.

Также предусматривается распространение указанной выше ответственности на лицо, намеревающееся действовать или действующее в качестве иностранного агента.

Ко второму чтению законопроекты будут доработаны. Предполагается, что законы вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

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