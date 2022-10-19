Вашингтон, , 15:55 — REGNUM Подавляющее большинство граждан США считают положение дел в экономике страны определяющим фактором при их голосовании на промежуточных выборах в ноябре, сообщает The Hill.

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По данным опроса Politico-Morning Consult, опубликованного 19 октября, до выборов осталось всего несколько недель, и 81% респондентов заявили, что экономика будет сильно влиять на их голосование, а 80% сказали то же самое об инфляции.

Следующим ближайшим фактором для избирателей была преступность: 64% заявили, что этот вопрос будет играть важную роль в решении их голосования.

Острота этих трех проблем благоприятна для республиканцев, которые на промежуточных выборах часто пытались сосредоточить внимание избирательных на этих факторах. Опрос показывает, что республиканцы опережают демократов по уверенности избирателей в их способности решать эти проблемы. Так, 46% сказали, что они больше доверяют республиканцам в экономике, по сравнению с 39%, которые сказали то же самое о демократах. Лидерство республиканцев в вопросе инфляции расширяется: 465 заявили, что больше доверяют республиканцам в решении этой проблемы, по сравнению с 37 процентами, которые сказали, что больше доверяют демократам.