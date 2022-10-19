Москва, , 15:53 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря которому благотворительные организации смогут получать таможенный конфискат, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума

В документе предлагается дополнить перечень организаций, которым таможенный орган вправе безвозмездно передавать товары, обращенные в собственность государства организациям, осуществляющим благотворительную деятельность. Их перечень, согласно документу, установит правительство РФ.

«Предлагается этот конфискат направлять организациям, занимающимся благотворительной деятельностью, которые будут передавать эти товары народного потребления нуждающимся. В первую очередь, конечно, во вновь присоединённые регионы для жителей, для нужд раненных и так далее. Законопроект поможет значительно улучшить гуманитарную ситуацию в регионах», — отметил депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди»).

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