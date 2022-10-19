Москва, , 15:53 — REGNUM На сегодняшний день Россия уже смогла достичь исторического рекорда по сбору зерна, которого собрано уже 147,5 млн тонн в бункерном весе. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ в своём телеграм-канале.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Достигли исторического рекорда по сбору зерна. На данный момент собрано 147,5 млн тонн в бункерном весе, при этом уборка ещё продолжается», — говорится в сообщении.

Также указывается, что министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания на оперативном штабе в Минсельхозе заявил, что в 2022 году Россия рассчитывает собрать 150 млн тонн зерна.

«Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на юге Сахалина завершился сбор урожая. Сельскохозяйственным предприятиям удалось вырастить больше овощей, чем в прошлом году.