Симферополь, 19 октября 2022, 15:52 — REGNUM Ограничений на въезд и выезд на территории Республики Крым нет, об этом 19 октября в телеграм-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Он пояснил, что дополнительные полномочия губернаторов не означают их автоматического введения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин ввел в приграничных с территориями б. УССР и новыми регионами РФ средний уровень реагирования. В число этих регионов вошли Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Главы регионов также наделены дополнительными полномочиями.