Симферополь, , 15:52 — REGNUM Ограничений на въезд и выезд на территории Республики Крым нет, об этом 19 октября в телеграм-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что дополнительные полномочия губернаторов не означают их автоматического введения.

«Будут сформированы штабы и по их решению могут вводиться различные меры. Ограничений въезда и выезда в Крыму нет», — написал Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин ввел в приграничных с территориями б. УССР и новыми регионами РФ средний уровень реагирования. В число этих регионов вошли Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Главы регионов также наделены дополнительными полномочиями.