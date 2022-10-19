Москва, 19 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Российские гимнасты Ангелина Мельникова, Никита Нагорный и Артур Далалоян пропустят открытый чемпионат Белоруссии. Об этом 19 октября сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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«Освободили Мельникову, Нагорного и Далалояна. У Далалояна не заживают раны на руках — трескаются, надо подлечиться. Никиту освободили потому, что у него много общественных мероприятий сейчас. Нам звонят, просят отпустить — ничего страшного, что пропустит старт», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

Она отметила, что в состав делегации на открытый чемпионат Белоруссии входят две мужские и две женские команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белорусская ассоциация гимнастики не допустила российского спортсмена Ивана Куляка до участия в открытом чемпионате Белоруссии.