Белград, , 16:41 — REGNUM США работают над тем, чтобы у Сербии появились разные поставщики энергоносителей. Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл в интервью сербскому государственному каналу РТС 18 октября.

Посол США в Сербии Кристофер Хилл Usembassy.gov

«Мы хотели бы работать над этим вместе с Сербией, американские компании весьма заинтересованы в том, чтобы Сербия нашла дополнительных поставщиков энергоносителей и избежала шантажа со стороны России», — рассказал Хилл.

По его словам, в стоимость энергоносителей всегда включены «политические расходы», и каждая страна, включая Сербию, должна задуматься в случае, если поставщик основных энергоносителей, необходимых для производства электроэнергии и для отопления, связывает это со своими политическими потребностями, как это делает Россия.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Сербия могла бы рассчитывать на определенные скидки при покупке энергоносителей, если бы она присоединилась к европейской политике антироссийских санкций, Хилл заявил, что он не уполномочен говорить о скидках.

«Но я могу сказать, что США вместе с Сербией ищут альтернативных поставщиков для того, чтобы сербская энергетическая картина стала намного лучше существующей. Я не могу заниматься тем, кто сколько платит и кто дает скидки, но мне кажется, что в интересах Сербии иметь разных поставщиков. Так никто из них не смог бы ее шантажировать», — рассказал посол США.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич в 2020 году подписал Вашингтонское соглашение. Один из пунктов этого документа касается диверсификации источников снабжения энергоносителями.