Чебоксары, , 15:50 — REGNUM В Зеленодольском районе Татарии более 2,3 км федеральной трассы М-7 передадут в государственную собственность Чувашии. Это следует из распоряжения, подписанного 19 октября руководителем республики Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Один из переходов на федеральной трассе М-7 в Моргаушском районе Чувашии Vv-fad.ru

Из федеральной казны в государственную собственность Чувашии безвозмездно предоставляются объекты недвижимого и движимого имущества. На баланс республики передаётся участок федеральной трассы М-7 «Волга» км 735+150 — км 737+470 (старое направление). Данная дорога построена в 1972 году и располагается в Большеачасыровском сельском поселении Зеленодольского района Татарии. Протяжённость участка составляет 2 320 метров, балансовая стоимость оценивается в19 960 843 рубля 97 копеек.

Кроме того, из федеральной собственность в казну Чувашии передаются комплексы систем видеонаблюдения и электроснабжения на охране путепровода, ограждение и пост охраны путепровода через железную дорогу Канаш — Чебоксары (восточный подъезд).

Напомним, что в 2021 году в собственность Чувашии передано четыре участка федеральной трассы М-7 «Волга», их протяжённость составила более 11 км.

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Как сообщало ИА REGNUM , федеральные трассы в четырёх регионах Поволжья обслуживает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Их общая протяжённость в границах Татарии, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области составляет 2300,728 км.