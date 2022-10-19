Кострома, , 16:55 — REGNUM В Костроме обещают продлить время работы основных маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города.

Остановка общественного транспорта в Костроме

Сейчас наиболее загруженные автобусы работают с 5 до 22 часов. Фактически уехать из некоторых районов города затруднительно после 20-21 часа.

Предположительно, время работы автобусов на маршрутах №1,2,14,15,57,65, 66 будет продлено до 23.30. Остальных — до 22.30. Кроме этого, перевозчиков будут штрафовать за отклонение от расписания более чем на 3 минуты.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2023 года. До этого времени в городе проведут транспортную реформу, в ходе которой обещают ликвидировать троллейбусы, увеличить количество автобусов большого класса и поменять систему взаимоотношений с перевозчиками так, что они будут получать деньги не за перевезенных пассажиров, а за выполнение рейсов.

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