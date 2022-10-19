Таллин, 19 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Согласно отчету Госконтроля Эстонии, задолженность по ремонту и содержанию в порядке автодорог страны составляет около четырех миллиардов евро. Об этом председатель правления автодорожной фирмы Verston OU Вейко Вескимяэ сообщил национальному гостелевидению ETV.

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Предприниматели Эстонии недовольны тем, что государство принимает все меньше участия в развитии дорожной сети. А в ближайшие годы планирует и вовсе серьезно сократить объемы финансирования дорожного строительства.

«На протяжении нескольких лет мы пытались говорить о проблемах, но тщетно», — добавил Вескимяэ. По его мнению, у государства отсутствует долгосрочное видение и цели по развитию инфраструктуры и дорожных сетей.

«Страна устроила бардак. Взяла деньги из Евросоюза, которые предназначались в качестве дополнительных инвестиций для помощи или развития инфраструктуры, а потом заодно сократила свое финансирование», — рассказал представитель автодорожных служб Эстонии.

Он напомнил, что страна находится на предпоследнем месте в Евросоюзе по вопросу строительства общеевропейской транспортной сети TEN-T. Он также обратил внимание, что во время переговоров по государственному бюджету 2023 года министру экономики Рийне Сиккут не удалось выбить на дорожное строительство дополнительно более 800 млн евро.

Так что проблема с ухудшением качества автодорог и снижением количества их строительства в Эстонии будет только нарастать, прогнозирует Вейко Вескимяэ.