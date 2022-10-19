Москва, , 15:48 — REGNUM Новые генеральные консульства России появятся в ряде стран мира. Об этом 19 октября сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что российские дипломатические и консульские сотрудники переориентируются на те направления, которые сейчас более востребованы — это Азия, Африка и Содружество Независимых Государств (СНГ).

«Мы сейчас стараемся направлять людей туда, где у нас сейчас очень много работы, в первую очередь, страны СНГ. Соответствующая работа идёт», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Иванов добавил, что есть идеи по открытию новых генконсульств в странах, где постоянно находится большое количество российских туристов или где проживают российские граждане.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что Россия возобновит работу генконсульства в Бенгази на востоке Ливии и назначит своего посла в этой стране.

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