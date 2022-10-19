Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Данные Национальной статистической службы Грузии (Грузстат), что средняя зарплата наёмных работников в республике составляет 1304,5 лари (около 29 тыс. рублей), являются реальными, но дают представления о реальной картине в данной сфере. Об этом 19 октября заявил агентству «Интерпрессньюс» председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.

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«Если Грузстат подсчитает, сколько людей реально имеют хотя бы среднюю зарплату, у нас будет полная катастрофа, потому что мы живём в стране, где у 130 тысяч человек зарплата ниже прожиточного минимума, установленного Грузстатом», — заявил эксперт.

По словам Петриашвили, в Грузии сложилась большая разница между размером зарплат обычных сотрудников и топ-менеджмента. Если в Европе соотношение около 1/15, в США — 1/25, то в Грузии достигает 1/60, 1/95 и даже больше.

«В данном случае, естественно, если вычислить среднее арифметическое, эта цифра выглядит более-менее самодовольно и очаровательно», — отметил Петриашвили.

Стоит отметить, что уровень бедности в Грузии по итогам 2021 года составил 17,5%. Глава минэкономики Леван Давиташвили заявил, что это минимальный уровень бедности за историю независимости страны.

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