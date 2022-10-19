Кострома, 19 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Для детей мобилизованных и участников СВО из Костромы сделают 50% скидку на питание в школах, настолько же будет снижена родительская плата за детсады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Скидки на питание предусмотрены для ребят, учащихся с 5 по 11 класс.

Kurganobl.ru В школьной столовой

Напомним, ранее губернатор региона подписал комплексный план оказания поддержки семьям мобилизованных, в котором среди других мер помощи были предусмотрены льготы на питание. Их размер в каждом конкретном случае устанавливает муниципалитет.

Сегодня предложение главы администрации Костромы Алексея Смирнова о размере компенсаций было поддержано членами комиссии думы по социальным вопросам. Утвердить решение должны на ближайшем заседании думы. В год городской бюджет будет тратить на компенсации 10-11 млн рублей.

Отметим, в соседней Ярославской области семьи мобилизованных полностью освободили от платы за питание в школах и родительской платы в детских садах.