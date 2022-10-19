Симферополь, , 15:43 — REGNUM Решение президента России о введении среднего уровня реагирования в ряде приграничных регионах России, а также о создании специального координационного комитета — своевременно. Так прокомментировал нововведения советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков 19 октября.

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

«Организация, по сути, госкомитета обороны и наделение губернаторов прифронтовых регионов особыми полномочиями — своевременное решение нашего президента. Крым и другие регионы получают право быстро, практически моментально, реагировать на любые вызовы», — написал в телеграм-канале Олег Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 19 октября на заседании Совбеза заявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введён средний уровень реагирования.