Москва, , 15:47 — REGNUM Евросоюз располагает «собственными доказательствами» поставок России иранских беспилотников. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, 17 октября на Совете глав МИД министры «выразили озабоченность» сообщениями о поставках России беспилотников. Было заявлено о необходимости быстрого реагирования.

«Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идёт работа по выработке чёткой, оперативной и твёрдой реакции ЕС», — заявила Массрали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы закупке у Ирана беспилотников были искусственно вброшены в зарубежные СМИ.

Читайте также: Британия будет препятствовать продаже беспилотников России — глава МИД