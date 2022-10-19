19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление израильского министра обороны о том, что Израиль не поставлял киевскому режиму вооружение, а оказывал Киеву медицинскую и гуманитарную помощь. Израиль не планирует поставлять бандеровцам оружие.

Мирослава Романенко, , 17:05 — REGNUM Израиль не поставлял киевскому режиму вооружение, а оказывал Киеву медицинскую и гуманитарную помощь, израильская сторона не планирует поставлять бандеровцам оружие. Об этом в эфире радио Kol Chai заявил израильский министр обороны Бени Ганц.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хочу уточнить, что мы не продавали оружие [киевскому режиму]. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно: мы не продавали [киевскому режиму] оружие», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Политик отметил, что заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая о возможности поставок киевскому террористическому режиму вооружения не соответствуют действительности. У Израиля нет планов относительно поставок бандеровцам вооружения.

Заявление главы оборонного ведомства Израиля обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило то, что киевский режим постоянно требует у многих стран вооружения и денег. Иные выразили опасение, что если США надавят на Израиль, то Киев, может, что-то и получит.

«На «Миротворец» их, срочно», — шутит Евгений.

«Привыкли, что им все должны», — возмутилась Marina.

«[Киевский режим] хочет в долг или нахаляву, что в принципе в случае с ними одно и то же! Вот только евреи не те люди», — отметил Алексей Z.

«Всех достали уже эти попрошайки», — не выдержала Nikа.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ага, сейчас Штаты Израилю хвост накрутят, и те в воздухе переобуются, никому верить нельзя, кроме себя самих», — отреагировала Юлия.

«Израиль всё-таки, видимо, в курсе, кто такой Бандера», — прокомментировала Юлия.

«Не прогнули бы их, как Маска», — выразил опасение Denis К.

«Да что они могут купить? Они до конца своих дней не расплатятся с американцами! Если только натурой в виде ресурсов! И так уже всё отдали!» — не понимает Альвина.

«Я думаю, [представители киевского режима] покупать-то и не собирались, нахаляву попрошайничали», — отметил Dmitry.

«Еврей всегда знает, за кем перемога (победа. — М. Р.)», — с сарказмом пишет Stealth.

«Отказала Зелебобику историческая родина. Можно считать, что Израиль уже на «Миротворце», — иронизирует Svetlana.

«Логично. Выделить средства ПВО — поддержать нацистов. Евреи помнят времена Второй мировой войны», — заметил Jack D.

«Бесплатно?!» — удивились в МО Израиля и покрутили пальцем у виска», — смеется Dos Espadas.

«Видимо, всё-таки разглядели нацистов. А может, боятся асимметричных мер с Ираном… Главное — эффект», — добавила Natalia.

«Они сказали, что продавать [киевскому режиму] не будут. Но ведь есть варианты продажи через страны-посредники… Типа продадим Польше, а они там уже пускай сами решают», — предположил Shepard.

«Как это недемократично думать, прежде всего, о своей госбезопасности! Фу! Ну и Израиль!» — с сарказмом подытожила Дарья.