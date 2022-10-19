Донецк, , 15:41 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов погиб один мирный житель. Об этом 19 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

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«По поступившей информации при обстреле Кировского района в 13.45 (совпадает с мск — Прим. ред.) в поселке шахты Лидиевка погиб мужчина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пресекла террористические акты, организованные киевскими спецслужбами.