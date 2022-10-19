Ярославль, 19 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославле троллейбусы не будут заменять электробусами. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с журналистами.

City-yaroslavl.ru Троллейбус в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле по троллейбусным маршрутам планируется пустить электробусы. Такая информация содержалась в ответе Минтранса ярославским коммунистам. Однако, 19 октября губернатор Михаил Евраев опроверг эти планы.

«Нет, конечно. Такой вариант не рассматривается. Мы вошли в 10 регионов, которые получили поддержку на федеральном уровне на электротранспорт. Программа 18 миллиардов рублей. Из них 6 миллиардов рублей — это безвозмездное федеральное финансирование. Бороться за него пришлось серьёзным образом, мы получаем огромные деньги. И мы в ближайшей перспективе полностью обновим и трамвайный парк, и всю инфраструктуру, которая полностью убита уже — износ 100 процентов практически. Электробусы — это очень дорогая история, конечно же, мы не можем себе это позволить. Если говорить честно, нам бы с автобусами справиться. А электробусы — это несколько миллиардов дополнительной нагрузки. В такое тяжёлое время непростое это сложный вопрос, крайне сложный», — пояснил Михаил Евраев.

При этом губернатор ещё раз подчеркнул, что троллейбусы сохранятся, а заменять их не планируется. Они не входят в программу, как автобусы и трамваи.