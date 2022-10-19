Бишкек, 19 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов прокомментировал активно распространяемое в киргизском сегменте соцсетей видео о создании в республике собственных разведывательных беспилотников.

Wetron.com.cn Беспилотник

«Много чего говорят у нас в стране. Я не подтверждаю и не опровергаю. Я человек военный, а потому не могу раскрывать информацию о том, что мы производим», — подчеркнул он.

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По словам главы военного ведомства, сейчас беспилотные летательные аппараты могут изготавливать умельцы буквально «в любом подвале».

«Беспилотники делают везде. Ведь это не такие страшные технологии, не оружие массового поражения. Наверное, где-то делается кустарным методом. Просто покрасили в камуфляжный цвет и запустили, возможно», — подытожил Бекболотов.

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