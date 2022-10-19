Краснодар, 19 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Жителей Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем, на остальной территории Краснодарского края ожидаются дожди. Об этом ИА REGNUM сообщили в кубанском управлении МЧС России 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Так, согласно прогнозу синоптиков, в течение суток 20 октября, а также ночью и утром 21 октября, на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Местами на Кубани ожидается кратковременный дождь, гроза. Утром и днем в южных районах — сильный дождь. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Жителей Кубани призвали быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.