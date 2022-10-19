Саратов, 19 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Из бюджета Саратовской области на развитие молочного животноводства выделяется 50 млн рублей. По информации регионального минсельхоза, 30 млн рублей направят на компенсацию части затрат на произведенное коровье молоко с апреля по август 2022 года.

ИА REGNUM Здание молочной фермы

Зампред правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский пояснил, что для получения субсидии сельхозтоваропроизводителям необходимо на 1 января 2022 года иметь 30 и более коров и достичь надоя молока в количестве 3 тонн на одну корову за отчетный год, а также по итогам 2022 года нарастить объемы молочного производства.

Остальные 20 млн рублей пойдут на компенсацию части затрат на приобретение нетелей молочного направления за пределами Саратовской области в размере 50 тыс. рублей за одну голову.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область по суточной продуктивности надоев молока входит в тройку лидеров в стране, уступая первенство Курской и Ленинградской областям.

Читайте также: В Саратовской области против ящура привили более 80% поголовья скота