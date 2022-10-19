Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 19 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. На Ямале в колледже профессиональных и информационных технологий города Ноябрьска запускают курсы начальной военной подготовки (НВП). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО На занятиях по НВП в Ноябрьском колледже

Занятия по НВП будут добровольными, ребята будут посещать их по желанию. Идёт набор первых слушателей курсов. Ими могут стать студенты колледжа в возрасте от 18 лет. За восемь недель обучения ребята смогут не только улучшить свою физическую форму, но и освоить навыки первой неотложной медицинской помощи, научатся стрелять и управлять беспилотниками.

Отмечается, что полученные базовые знания будут полезны тем, кто готовится проходить срочную службу в Российской армии. Все слушатели, успешно окончившие курсы НВП, получат соответствующий сертификат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пуровском районе Ямала открылся центр начальной военной подготовки для молодёжи.