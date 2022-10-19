* талибы — запрещённая в России организация

Лондон, 19 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Исследовательская группа, базирующуюся в Великобритании, изучив фотографии и видео действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер, сообщает, что радикалы расстреляли почти три десятка заключённых.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Выводы исследовательского проекта «Афганские свидетели» (Шахиде-Афган) свидетельствуют о том, что за прошедший месяц талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали 27 человек в провинции Панджшер, а затем расстреляли их.

Британская некоммерческая организация Intelligence Resistance Center, которая занимается сбором и анализом информации о нарушениях прав человека в Афганистане, изучила видео и фотографии, которые в основном были опубликованы членами группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На одном из видео, просмотренных и проверенных в рамках этого исследовательского проекта, показаны пятеро мужчин, которым талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завязали глаза и надели наручники.

По данным «Ассошиэйтед Пресс», боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение 20 секунд стреляли в этих людей и при этом кричали от радости.

Руководитель «Афганские свидетелей» Дэвид Осборн сказал, что отчёт является «ярчайшим примером» того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят «организованную чистку» бойцов сопротивления.

«Используя сообщения из открытых источников, мы обнаружили факты массового расстрела группы мужчин в Панджшере в середине сентября», — указал Осборн.

«На момент казни арестованные находились в тюрьме и не представляли никакой угрозы для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул он.

В отчёте говорится, что в результате анализа десятков источников изображений из социальных сетей, в основном видео и фотографий, было убедительно доказано, что ещё десять человек были убиты боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.

Также отмечается, что в рамках этого исследовательского проекта 17 других незаконных убийств также были подтверждены на основе большего количества фотоматериалов в социальных сетях, на всех из которых были изображены мертвые мужчины со связанными за спиной руками.

В сентябре Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили 40 бойцов фронта сопротивления и взяли в плен более 100 человек в Панджшере.

Чуть позже представитель министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инаятулла Хорезми сообщил, что создана комиссия по расследованию фактов, изображенных на фото- и видеоматериалах.

Али Майсам Назари, глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана, сказал: «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили военные преступления, убив сдавшихся в плен, и видео являются тому доказательством».

В отчёте «Афганских свидетелей» также говорится, что у них есть достоверные доказательства того, что в сентябре ещё 30 человек были убиты в результате столкновений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «бойцами сопротивления» в Панджшере.