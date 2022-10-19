Москва, , 15:36 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении срока запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект предусматривает возможность на основании решения уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ продлевать срок (не более чем на три месяца) действия ограничения в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.

Продление срока действия указанного ограничения должно быть обусловлено повышенной сложностью проведения мероприятий по эксгумации останков погибших при защите Отечества, которая будет определяться уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ с учетом географических и климатических особенностей субъекта РФ.

Законопроект будет доработан ко второму чтению — предполагается учитывать площадь захоронений времен Великой Отечественной войны и количества останков.

Госдума также намерена ввести штрафы за неуведомление об обнаружении останков в ходе строительных работ.

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