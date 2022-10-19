Москва, 19 октября 2022, 15:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил обеспечить денежное довольствие мобилизованных на уровне не менее 195 тыс. рублей в месяц.
Глава государства во время заседания Совбеза РФ заявил о проблемах, возникших в последнее время и с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации.
Россия гордится всеми, кто выполняет долг по защите Отечества, каждый военнослужащий должен быть обеспечен всем необходимым, подчеркнул российский лидер.