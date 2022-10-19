Мадрид, 19 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Десятки судов, заполненные сжиженным природным газом, ждут разгрузки у берегов Португалии и Испании. Об этом сообщает испанская газета ABC.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Танкеры доставили СПГ из США, Перу, Тринидада и Тобаго. Сжиженный газ предназначен для стран Европы и Азии. Разгрузить их не могут из-за почти заполненных хранилищ в ЕС.

Средний объём запасов газа в ЕС превысил 92%. Технически это означает почти полные терминалы. В Испании этот показатель ещё выше — 93%. В Германии хранилища заполнены на 96%, во Франции — на 99%, в Италии - на 94%.

Такая ситуация сложилась из-за снижения спроса на газ в большинстве стран. Это ведёт к падению цен на топливо.

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