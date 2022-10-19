Вашингтон, 19 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Меры для недопущения встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом на саммите Группы двадцати (G20), который состоится в Индонезии, предпринимают представители Белого дома. Об этом 19 октября сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.

Jiang Dong-Qin Белый дом

По слова последних, встреча президентов России и США не планируется и, вероятнее всего, в этом вопросе ничего не изменится.

Также указывается, что президенты администрации американского президента разрабатывают меры, чтобы на саммите G20 в коридорах и даже на групповой фотографии пути Путина и Байдена не пересекались.

При этом в Белом доме признали, что возможность присутствия российского и американского лидера на общем пленарном заседании саммита G20 исключить нельзя.

Отметим, саммит G20 должен состояться на острове Бали в Индонезии 15–16 ноября, при этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о его поездке туда пока не решён окончательно.