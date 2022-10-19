Париж, 19 октября 2022, 15:31 — REGNUM Фронт забастовки на нефтеперерабатывающих заводах Totalenergies во Франции дал трещину, передает BFM TV.

Протест во Франции
Протест во Франции
(сс) KRIS AUS67

Всеобщая конфедерация труда обнаружила, что «надежды на расширение не было», и решила «должным образом» прекратить забастовку.

Соглашение о повышении заработной платы было подписано между руководством компании и двумя профсоюзами. Забастовка на нескольких нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies началась 27 сентября и уже несколько недель вызывает нехватку топлива на заправочных станциях.

В эту среду, 19 октября, 21,9% станций испытывают трудности на национальном уровне. Наибольшая нехватка наблюдается в Иль-де-Франс (33%) и Бургундия-Франш-Конте (37%).

Как сообщало ИА REGNUM, забастовочное движение возобновлено в компании TotalEnergies во Франции.

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