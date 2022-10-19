Париж, 19 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Фронт забастовки на нефтеперерабатывающих заводах Totalenergies во Франции дал трещину, передает BFM TV.

(сс) KRIS AUS67 Протест во Франции

Всеобщая конфедерация труда обнаружила, что «надежды на расширение не было», и решила «должным образом» прекратить забастовку.

Соглашение о повышении заработной платы было подписано между руководством компании и двумя профсоюзами. Забастовка на нескольких нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies началась 27 сентября и уже несколько недель вызывает нехватку топлива на заправочных станциях.

В эту среду, 19 октября, 21,9% станций испытывают трудности на национальном уровне. Наибольшая нехватка наблюдается в Иль-де-Франс (33%) и Бургундия-Франш-Конте (37%).

Как сообщало ИА REGNUM, забастовочное движение возобновлено в компании TotalEnergies во Франции.

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