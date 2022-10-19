Москва, , 15:31 — REGNUM Ежемесячный размер выплат мобилизованным должен составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент рассказал, что известно о проблемах, связанных с выплатами денежного довольствия гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц», — сказал Путин.

Он отметил, что данные выплаты должны производиться и в период подготовки и обучения личного состава.