Кишинёв, , 15:29 — REGNUM Миссия ОБСЕ в Молдавии откликнулась на акцию протеста в Кишинёве, которая прошла возле офиса миссии. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Сообщается, что активисты проводили «немой» флешмоб. Они молча стояли, держа в руках фотографии, как правоохранители сносят палаточный городок в центре столицы, а также принесли плакаты с лозунгами, обвиняющими режим в стране в злоупотреблении властью.

По данным пресс-службы представителя протестующих приняли в офисе ОБСЕ и пообещали встречу с главой миссии в Молдавии Келли Кейдерлинг. Для этого нужно будет направить письмо с просьбой о встрече.

«Надеемся на то, что наладим диалог и он будет результативным. О наших действиях в этом направлении мы будем информировать общественность», — заявил один из организаторов акции Кристиан Ботнаренко.

Стоит отметить, что в этот день протестующие проводили аналогичную акцию возле представительства ЕС в Молдавии, а накануне — возле посольства США. Там не стали общаться с активистами.

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