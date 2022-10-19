Ярославль, 19 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Ярославле на конкурс на пост мэра города поступила всего одна заявка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в конкурсной комиссии.

Мэрия Ярославля

Фамилию претендента в комиссии не называют. Приём документов был начат 13 октября и завершится 26 октября.

В 2018 году, когда в Ярославле выбирали предыдущего мэра (тогда победил Владимир Волков, уволившийся в мае 2022 года), в конкурсе приняли участие 9 человек. Один из них намерен подать документы и на этот раз — это бывший депутат муниципалитета Александр Симон. Об этом он сам рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Больше никто из ярославских политиков намерения стать главой города не высказывал.