Чебоксары, 19 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Чувашии сформирована и утверждена рабочая группа по делам казачества. Её возглавит министр культуры. Соответствующее распоряжение подписал 19 октября глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Джигитовка в ЧебоксарахВ Чувашии создали рабочую группу по делам казачества В Чувашии сформирована и утверждена рабочая группа по делам казачества. Её возглавит министр культуры. Соответствующее распоряжение подписал 19 октября глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Распоряжение принято в рамках стратегии государственной политики Россий в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Данным решением в Чувашии создаётся рабочая группа по делам казачества и утверждён её состав по должностям. В состав вошли 17 человек. Руководителем рабочей группы назначен глава минкультуры Чувашии, секретарём — заместитель министра. Также включены заместители министров образования, природных ресурсов и спорта, сотрудники МВД, МЧС, военкомата, управления Минюста, администрации главы Чувашии и мэрии Чебоксар, советник главного федерального инспектора, представители четырёх казачьих общественных организаций и Чебоксарско-Чувашской епархии. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на минкультуры Чувашии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что более 3 тыс. казаков России, призванные в рамках частичной мобилизации, оттачивают боевые навыки на полигонах.

Распоряжение принято в рамках стратегии государственной политики Россий в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Данным решением в Чувашии создаётся рабочая группа по делам казачества и утверждён её состав по должностям. В состав вошли 17 человек.

Руководителем рабочей группы назначен глава минкультуры Чувашии, секретарём — заместитель министра. Также включены заместители министров образования, природных ресурсов и спорта, сотрудники МВД, МЧС, военкомата, управления Минюста, администрации главы Чувашии и мэрии Чебоксар, советник главного федерального инспектора, представители четырёх казачьих общественных организаций и Чебоксарско-Чувашской епархии.

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на минкультуры Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что более 3 тыс. казаков России, призванные в рамках частичной мобилизации, оттачивают боевые навыки на полигонах.