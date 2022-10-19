Бухарест, 19 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Пограничная полиция Румынии задержала в районе КПП «Нэдлак» на румынско-турецкой границе группу мигрантов, пытавшихся незаконно попасть на сопредельную территорию. Об этом 19 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, нелегалы прятались в морозильной установке грузового автомобиля, следовавшего из Турции в Польшу. Задержанные лица являются гражданами Бангладеш, Индии, Пакистана и Сирии. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить стражам порядка, каким образом эти люди попали в его фургон.

Мигранты были доставлены в ближайший пункт содержания беженцев на румынской территории. Решается вопрос об их экстрадиции.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило об укреплении охраны границ страны с целью недопущения проникновения нелегалов.