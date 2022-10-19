Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о бесплатной мобильной связи для волонтеров и добровольцев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Мы видели как важны были услуги связи, оплаты связи, например, в период коронавируса, специальной военной операции. Однако, в законе о благотворительной деятельности и волонтёрстве отсутсвует право добровольца на компенсацию услуг связи», — пояснила депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Налоговый кодекс РФ.

Регламентируется право волонтеров на получение поддержки в форме предоставления оплаты услуг связи и включение данного вида доходов физических лиц в перечень доходов, не подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, наравне с остальными доходами, полученными в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг.

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