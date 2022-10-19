Коннектикут, США, 19 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Архив Arctic World Archives, расположенный глубоко в недрах угольной шахты на Шпицбергене, пополнил свою растущую коллекцию цифровыми программами из Йельской библиотеки. Цифровой вклад размещён в рамках проекта по защите мировых программ. Об этом сообщает Yale Daily News.

ru.wikipedia.org Йельский университет

Пожертвование программного обеспечения Йельской библиотеки, которое включает в себя Microsoft Office и Adobe Suite, является одним из последних, которые пополнили коллекцию архива «судного дня».

Отмечается, что Arctic World Archives была основана в 2017 году компанией Piql для сохранения цифровых приложений, программного обеспечения и файлов данных, которым угрожает устаревание или физическое уничтожение. Пожертвования от учреждений по всему миру переводятся в биты — двоичные единицы и нули — на специальную пленку, где они хранятся в бывшей угольной шахте на архипелаге Шпицберген в тщательно контролируемых условиях. Плёнки размещаются на глубине 300 метров под землёй.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что так называемый «банк судного дня» на архипелаге Шпицберген на этой неделе пополнился новыми партиями семян из 12 генбанков по всему миру. Свою первую партию также передали Ирак и Уругвай.

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