Салехард, , 15:26 — REGNUM На Ямале завершён выкуп региональных пятилетних облигаций для физических лиц, Об этом сообщает департамент финансов ЯНАО.

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Размещение облигаций ЯНАО для физических лиц стартовало 18 октября 2017 года. Их номинальный объём составил один миллиард рублей, ставка квартального купона на весь срок обращения была определена на уровне 9,25% годовых. Владельцами ямальских облигаций стали жители многих регионов России от Владивостока до Калининграда.

«Основной целью размещения ямальских облигаций для нас, в первую очередь, являлось повышение финансовой грамотности населения. Приобретя «народные» облигации, жители округа не просто вложили свои деньги в рыночный инструмент с высокой доходностью при отсутствии каких-либо рисков, фактически ямальцы инвестировали свои финансовые средства в экономику и будущее своего региона», — прокомментировала опыт размещения «народных» облигаций директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова.

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