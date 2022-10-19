Москва, , 15:26 — REGNUM Россия не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах. Об этом 19 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

МИД Mid.ru

«Таких планов нет», — сказал он.

Он отметил, что речь также не идёт об увеличении российского дипломатического состава в западных странах.

По его словам, сейчас «и так везде минимальное количество», а некоторых странах никого не осталось, кроме посла. Он добавил, что «там уже некуда уменьшать, только если вообще закрывать».