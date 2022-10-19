Москва, 19 октября 2022, 15:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение создать координационный совет для обеспечения нужд спецоперации.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

«Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления. Нужно продолжить работу по совершенствованию координации», — сказал Путин 19 октября на заседании Совбеза России.

Он поручил правительству «подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета».

По словам Путина, возглавит новый орган премьер-министр Михаил Мишустин.

«В состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Государственного совета, что позволит обеспечить взаимодействие со всеми регионами страны», — отметил президент.