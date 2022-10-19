Москва, , 15:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин сделал чрезвычайно важный шаг для обеспечения безопасности новых регионов РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя выступление главы государства на заседании Совбеза РФ 19 октября.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это чрезвычайно важный шаг для обеспечения безопасности новых российских территорий. При этом, обоснованный текущей ситуацией на фронте. Не исключено, что в рамках военного положения будет изменён и формат работы губернаторов. А Мишустин берет ситуацию в новых регионах под свой личный контроль. Режима военного пока нет для других регионов. Но вот Белгородская область, Крым и Ростовская область вполне могут стать получить новый статус в текущей ситуации», — предполагает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что в восьми регионах России вводится «средний уровень реагирования». Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин ввел в приграничных с территориями б. УССР и новыми регионами РФ средний уровень реагирования. Об этом он заявил 19 октября на заседании Совбеза РФ. Глава государства заявил, что необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия.