Георгиевск, Ставропольский край, , 15:21 — REGNUM В Ставропольском крае создана школа по начальной военной подготовке для лиц, которые подлежат мобилизации, и остальных желающих овладеть навыками обращения с оружием и другими необходимыми знаниями. Школа начала работать в Георгиевском городском округе при содействии местной администрации и Георгиевского районного казачьего общества, сообщили 19 октября в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

Казаки Наталья Кажан © ИА REGNUM

Занятия в школе проводятся в вечернее время. Три раза в неделю их ведут опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, но не подлежащие мобилизации по возрасту. Передавая свои знания, они оказывают помощь тем, кто в скором времени отправится на защиту Родины.

В вечерней школе обучают навыкам обращения с оружием, знакомят с воинской экипировкой, дают знания по начальной медицинской, тактической и инженерной подготовке.

«Обычно такие мероприятия проводятся для детей, но сейчас мы должны подготовить взрослых мужчин, чтобы они обновили свои навыки, полученные во время службы в армии», — заявил атаман Георгиевского районного казачьего общества Андрей Калиткин.