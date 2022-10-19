Уфа, , 15:24 — REGNUM Общий объем доходов бюджета Башкирии прогнозируется в 2023 году в сумме свыше 265 млрд рублей. Об этом 19 октября заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, передает пресс-служба регионального правительства.

Бюджет 401(K) 2012

Сообщается, что Назаров одобрил региональный законопроект о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

«В целом, общий объем доходов бюджета республики прогнозируется в 2023 году в сумме более 265 млрд рублей. Рост к утвержденному плану на 2022 год около 8%. Основные наши усилия должны быть сконцентрированы на активном привлечении средств федерального бюджета», — приводит пресс-служба его слова.

Он отметил, что в регионе нужно обеспечить реализацию стратегических, долгосрочных планов, региональных и национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни людей, создание комфортных условий для их проживания.

«Важно проводить взвешенную долговую политику, обеспечивающую высокий уровень финансовой и долговой устойчивости», — добавил он.

Сообщается, что формирование проекта бюджета Башкирии на предстоящую трехлетку осуществляется исходя из ожидаемых результатов исполнения бюджета 2022 года и прогнозных значений социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

«За девять месяцев налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики составили порядка 172 млрд рублей, возросли к аналогичному периоду 2021 года на 35 млрд рублей или в 1,3 раза. Из них в республиканский бюджет поступило почти 139 млрд рублей, с ростом на 32 млрд рублей», — сообщила заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министра финансов региона Лира Игтисамова.

Сообщается, что в 2020 году безвозмездные поступления составили 63,1 млрд рублей, общий объем доходов бюджета Башкирии составил 201,8 млрд рублей, расходов — 196,4 млрд рублей, профицит — 5,4 млрд рублей.