Москва, , 15:29 — REGNUM Уровень повышенной готовности ввёл президент России Владимир Путин для регионов Центрального и Южного федеральных округов, не входящих в число приграничных с территорией б. УССР. Об этом говорится в опубликованном 19 октября указе.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Для Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, как сообщало ИА REGNUM, введён средний уровень реагирования. Здесь возможны мобилизационные мероприятия в сфере экономики, мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС.

В других регионах Центрального и Южного федеральных округов объявлен уровень повышенной готовности. В остальных регионах страны — уровень базовой готовности.

В новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — объявлен режим военного положения.