Москва, 19 октября 2022, 15:19 — REGNUM Российские власти будут работать стабильно и ритмично. Об этом 19 октября на заседании Совета безопасности РФ заявил президент России Владимир Путин.
Он также добавил, что рассчитывает в этом на поддержку членов Совбеза РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целях обеспечения безопасности главы регионов России будут наделены дополнительными полномочиями. Для координации работы они получат полномочия создавать соответствующие штабы.