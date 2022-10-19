Москва, , 15:19 — REGNUM Российские власти будут работать стабильно и ритмично. Об этом 19 октября на заседании Совета безопасности РФ заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы будем работать напряжённо, стабильно, ритмично, но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных, приоритетных направлениях востребованы, это необходимо. Мы это сделаем», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что рассчитывает в этом на поддержку членов Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целях обеспечения безопасности главы регионов России будут наделены дополнительными полномочиями. Для координации работы они получат полномочия создавать соответствующие штабы.