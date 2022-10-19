Москва, 19 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в новых реалиях необходимо скорректировать действующую концепцию миграционной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Эта (миграционная) сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества. Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу», — заявил глава государства на заседании Совбеза РФ.

В связи с этим необходимо «своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу исходя из тщательного анализа новых реалий», подчеркнул Путин.